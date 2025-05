Internazionali d’Italia 2025 | Musetti sfida Medvedev in diretta su Sky Sport Rai2 e streaming

Lorenzo Musetti si prepara a sfidare Daniil Medvedev agli Internazionali d’Italia 2025. Questo atteso incontro, trasmesso in diretta su Sky Sport e Rai2, promette emozioni straordinarie, con il talentuoso tennista italiano pronto a dimostrare il suo valore in un torneo di prestigio. Sarà un duello che catturerà l’attenzione degli appassionati di tennis.

La sfida di Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia 2025 rappresenta un momento importante per il giovane tennista italiano, il quale torna in campo con grinta in vista di un incontro dai riflessi cruciali. Durante questo torneo di prestigio, l'azzurro si prepara ad affrontare il forte sfidante Daniil Medvedev negli ottavi di finale del Masters 1000.

