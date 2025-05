Internazionali di tennis gara folle vinta da Paolini contro Shnaider Musetti dopo la pioggia trasforma il match point

Agli Internazionali d'Italia, Jasmine Paolini conquista una semifinale emozionante, battendo la russa Diana Shnaider in rimonta dopo quasi tre intense ore di gioco. Il punteggio finale di 6-7, 6-4, 6-2 evidenzia la grinta dell’azzurra, mentre Lorenzo Musetti, dopo una pausa piovosa, trasforma il match point. Ora Paolini attende la sua prossima avversaria.

Jasmine Paolini vince in rimonta e approda in semifinale agli Internazionali d’Italia dopo quasi tre in campo sul Centrale . L’azzurra batte in tre set Diana Shnaider con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2. Adesso aspetta la sua avversaria che sarà una tra Peyton Stearns ed Elina Svitolina. Ha dovuto attendere ben oltre un'ora, invece, ancora attendere prima di chiudere la garacontro Medvedev Lorenzo. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Internazionali di tennis, gara folle vinta da Paolini contro Shnaider. Musetti dopo la pioggia trasforma il match point

