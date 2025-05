Internazionali di Roma | Sinner-Cerundolo Musetti-Medvedev Paolini-Shnaider in diretta

Martedì 13 maggio, gli Internazionali di Roma entrano nel vivo con gli ottavi di finale. Al Foro Italico, si sfideranno talenti emergenti come Jannik Sinner e Lorenzo Musetti contro avversari temibili come Francisco Cerundolo e Daniil Medvedev. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell'Italtennis, in diretta per un emozionante pomeriggio di tennis.

Martedì 13 maggio si definiscono le sorti degli Internazionali di Roma per l'Italtennis. Al Foro Italico si confronteranno protagonisti come Jannik Sinner e Lorenzo Musetti contro avversari che includono Francisco Cerundolo e Daniil Medvedev nei match degli ottavi del 1000 capitolino. Allo stesso modo, per il tabellone femminile, l'incontro fra Jasmine Paolini e Diana Shnaider .

