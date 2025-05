Internazionali di Roma | Sinner ai quarti battuto anche Cerundolo

Jannik Sinner avanza con determinazione ai quarti degli Internazionali di Roma, superando l'argentino Francisco Cerundolo in un match avvincente. Con un punteggio di 7-6, 6-3, Sinner si prepara ora a sfidare il vincitore del confronto tra Ruud e Munar. «Sapevo di dover alzare il livello prima della partita...» ha commentato il giovane talento.

Jannik Sinner avanza ai quarti degli Internazionali di Roma. Il n.1 al mondo agli ottavi ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 7-6 6-3. Al prossimo turno affronterà il vincente del match tra Ruud e Munar. «Diciamo che sapevo che prima della partita dovevo alzare il livello e ci sono riuscito, è stata una giornata molto lunga ed era importante gestirsi prima della.

