Internazionali | cuore Paolini rimonta e semifinale a Roma

Jasmine Paolini trionfa agli Internazionali d'Italia, conquistando una straordinaria semifinale dopo una rimonta emozionante contro Diana Shnaider. Dopo quasi tre ore di combattimento sul Centrale, l'azzurra prevale con un punteggio di 6-7, 6-4, 6-2. Ora attende di conoscere la sua avversaria, che sarà una tra Peyton Stearns ed Elina Svitolina.

Jasmine Paolini vince in rimonta e approda in semifinale agli Internazionali d'Italia dopo quasi tre in campo sul Centrale. L'azzurra batte in tre set Diana Shnaider con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2. Adesso aspetta la sua avversaria che sarà una tra Peyton Stearns ed Elina Svitolina. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Internazionali: cuore Paolini, rimonta e semifinale a Roma

