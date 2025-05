International street food a Lanciano dal 16 al 18 maggio

Dal 16 al 18 maggio 2025, Lanciano ospiterà la 38ª tappa della 9ª edizione dell'International Street Food. Questa celebrazione del cibo di strada, la più importante in Italia, si svolgerà in via Salvo d'Acquisto, offrendo piatti tipici, eccellenze culinarie e un'atmosfera vivace. Non perdere l'occasione di gustare specialità da tutto il mondo!

La 38ª tappa della 9ª edizione dell'Internationalstreetfood 2025, la più importante manifestazione di streetfood in Italia, si terrà a Lanciano, in via Salvo d'Acquisto, da venerdì 16 maggio a domenica 18 maggio 2025, con orario continuato (venerdì ore 18-24, sabato e domenica ore 12-24).

