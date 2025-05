Inter Scudetto-Champions League | chiodo schiaccia chiodo – TS

L'Inter è in corsa per un finale di stagione da sogno, a solo un punto dal Napoli capolista e con la finale di Champions League in vista. Tuttosport evidenzia come questa sfida stimoli lo spirito della squadra. L'obiettivo ora è mantenere alta la concentrazione, senza distrazioni, e affrontare con grinta sia il campionato che l'Europa.

L’Inter si trova a meno uno dal Napoli capolista a due turni dalla fine e il prossimo 31 maggio giocherà la finale di ChampionsLeague. Tutto ciò, scrive Tuttosport, non potrà che fare bene allo spirito.AVANTI – E neanche in campionato si può più staccare la spina, pensando a Monaco. L’assist arrivato domenica sera dal Maradona, porta l’Inter nuovamente con la tensione (positiva) alle stelle anche in ottica Scudetto. Certo, il Napoli resta favorito, ma una cosa è giocare a meno tre a due turni dalla fine (oggi si decidono gli orari della penultima giornata con tanto di enigma sulla trentottesima), un’altra è giocare con un solo punto di distacco. Domenica si potrebbe decidere lo Scudetto: l’Inter gioca a Milano con la Lazio, il Napoli lo farà alla stessa ora a Parma. La possibilità di rimanere attaccati fino alla fine, anche in vista della finale di ChampionsLeague del 31 maggio, non può che fare solo bene, sottolinea Tuttosport, a Lautaro Martinez e compagni. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, Scudetto-Champions League: chiodo schiaccia chiodo – TS

