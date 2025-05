Inter Sacchi | Con la Lazio partita molto difficile

Inter e Lazio si preparano a un match cruciale, con tensioni elevate e obiettivi definiti. Arrigo Sacchi, celebre ex allenatore del Milan, ha condiviso le sue riflessioni sulla sfida scudetto tra Napoli e Inter, richiamando alla mente la storica rivalità con il Napoli di Maradona, quando conquistò il titolo nel 1988. Un incontro di grande significato.

Arrigo Sacchi, commentatore e storico ex allenatore del Milan, si è espresso sulla lotta scudetto tra Napoli ed Inter in queste ultime giornate di Serie A. Il tecnico di Fusignano, tra le altre cose, ha vinto il campionato con il Milan nel 1988 proprio contro il Napoli di Maradona. InL'articolo Inter, Sacchi: “Con la Laziopartitamoltodifficile” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Sacchi: “Con la Lazio partita molto difficile”

Arrigo Sacchi critica l'Inter: Vincere facendo i debiti significa barare

Arrigo Sacchi, ex allenatore di calcio e commentatore sportivo, ha espresso un giudizio severo sull'Inter durante la presentazione del suo libro "Il Realista Visionario".