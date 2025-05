Inter nerazzurri tra Scudetto e Champions | Inzaghi è chiamato a gestire l’euforia

L'Inter nerazzurra si rilancia nella corsa allo Scudetto dopo il pareggio del Napoli, ma la vera sfida per Simone Inzaghi è gestire l'euforia. Mentre i tifosi sognano la vetta, l'allenatore deve mantenere la concentrazione anche in vista della Champions, dimostrando che la squadra ha la tenacia necessaria per affrontare entrambe le competizioni.

Inter, dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa i nerazzurri si rilanciano nella corsa Scudetto: Inzaghi è chiamato a gestire il momento puntando anche alla ChampionsProprio come le tre sconfitte consecutive contro Bologna, Milan e Roma avevano quasi fatto precipitare l’Inter, allo stesso modo, la vittoria contro il Barcellona e il fatto di aver ridotto il gap con il Napoli hanno fornito ai nerazzurri una motivazione tale da far pensare a un finale di stagione spettacolare e positivo. Questo, a testimonianza del fatto che la componente mentale è sempre cruciale nel calcio. Adesso – come sottolinea la Gazzetta dello Sport – toccherà a Inzaghi gestirel’euforia tra le ultime due partite di campionato e poi la finale Champions col Psg.L’ANALISI DELLA GAZZETTA DELLO SPORT – «L’Inter aveva accettato la sconfitta in campionato, Inzaghi è stato logico e coraggioso a schierare le seconde linee con Verona e Torino – si legge -. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, nerazzurri tra Scudetto e Champions: Inzaghi è chiamato a gestire l’euforia

