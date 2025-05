Inter-Luis Henrique nuovo incontro con il Marsiglia | trattativa in fase avanzata – Sky

L'Inter si prepara a un nuovo assalto per Luis Henrique, intensificando i contatti con l'Olympique Marsiglia. La trattativa, riportata da Sky Sport, è in fase avanzata, e il club nerazzurro punta a chiudere l'affare per l'esterno offensivo brasiliano nel più breve tempo possibile. Gli sviluppi potrebbero arrivare a breve.

L’Inter accelera per LuisHenrique. Il club nerazzurro è pronto a intensificare i contatti con l’Olympique Marsiglia per provare a chiudere il colpo in entrata nel più breve tempo possibile. L’esterno offensivo brasiliano, come sottolineato da Sky Sport, è da tempo nel mirino della dirigenza Interista, che ora vuole affondare il colpo in vista della prossima stagione. nuovoincontro – Nelle prossime ore è previsto un nuovo summit tra l’Inter e i rappresentanti del Marsiglia. sul tavolo ci sono i dettagli economici di una trattativa che ha già visto compiere passi significativi. L’Inter ha già ottenuto il sì di LuisHenrique, che ha accettato i termini personali del contratto proposto dai nerazzurri. Ora resta da trovare l’intesa tra i due club. Attualmente, l’Inter è arrivata a mettere sul piatto un’offerta complessiva di 25 milioni di euro, bonus inclusi. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Luis Henrique, nuovo incontro con il Marsiglia: trattativa in fase avanzata – Sky

Altre fonti ne stanno dando notizia

Luis Henrique, l'Inter accelera per trovare l'accordo con il Marsiglia: previsto nuovo incontro a giorni - L’Inter continua a spingere per trovare l’accordo finale con il Marsiglia per Luis Henrique, esterno destro brasiliano col quale i nerazzurri hanno già da tempo l'intesa sul contratto per il passaggio ... 🔗msn.com

SKY - Inter, nuovo incontro con il Marsiglia per Luis Henrique - L’Inter continua a spingere per trovare l’accordo finale con il Marsiglia per Luis Henrique, esterno destro brasiliano. Il club nerazzurro ha in programma in questi giorni un nuovo incontro con la dir ... 🔗napolimagazine.com

Inter, nuovo incontro con l’OM per Luis Henrique - Inter e Olympique Marsiglia si incontreranno a breve per trattare Luis Henrique L’Inter continua a spingere per trovare l’accordo finale con il Marsiglia per Luis Henrique, esterno destro brasiliano. 🔗gianlucadimarzio.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Mondiali, convocati Uruguay : assenti Luis Suarez e Cavani

Bielsa Announces Uruguay's World Cup Qualifiers Squad: Serie A Presence and Notable Absences. Il CT dell'Uruguay, Marcelo Bielsa, ha reso nota la lista dei convocati per le prossime partite di Qualificazioni ai Mondiali contro la Colombia il 12 ottobre e il Brasile il 17 ottobre.