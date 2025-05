Inter Lazio Zaccagni | Loro scenderanno in campo sicuramente per vincere! Anche noi faremo lo stesso…

In vista della sfida contro l'Inter, il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ha dichiarato: «Loro scenderanno in campo sicuramente per vincere! Anche noi faremo lo stesso…». Le sue parole, rilasciate durante un evento di presentazione, evidenziano la determinazione della squadra biancoceleste ad affrontare l’impegno con la giusta grinta.

Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazioni ai micrfoni di Sky Sport a margine dell'evento per la presentazione del libro 'Diluvio e Delirio', realizzato da Manuele Baiocchini e Valerio Spina.LE PAROLE – «Giochiamo contro la squadra più forte d'Italia, forse d'Europa. L'Inter scenderà sicuramente in campo per vincere perché è ancora lì, in lotta per lo scudetto. Noi faremo lo stesso perché ci giochiamo tanto, andremo lì con la testa giusta. Noi siamo tranquilli, abbiamo fatto una buona gara contro la Juventus. Non dimentichiamo che la Juventus è una squadra molto forte, ha dei singoli molto forti e comunque ce la siamo giocata alla grande.