Inter Lazio streaming live e diretta tv | dove vedere il match di campionato

Domenica 18 maggio, alle 20:45, si svolgerà un attesissimo incontro di campionato tra Inter e Lazio, valido per la 37a giornata di Serie A. Scopri dove seguire la partita in streaming live e in diretta TV per non perdere neanche un momento di questa sfida cruciale. Ecco tutte le informazioni necessarie.

Inter Lazio, dove VEDERLA – Inter Lazio, sfida valida per la 37ª giornata di Serie A, si disputerà domenica 18 maggio alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta sia su DAZN che sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

