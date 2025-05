Inter-Lazio niente turnover per l’assalto al Napoli | in campo tutti i big

L'Inter si prepara a un'importante sfida contro il Napoli, con tutti i big pronti a scendere in campo e nessun turnover in vista. Dopo un inizio di stagione turbolento, la squadra ha ritrovato slancio, puntando a consolidare la sua corsa per la Champions League e la Serie A. Un momento cruciale, dove ogni dettaglio conta.

Il calcio cambia velocemente. Lo sa bene l’Inter, che in pochi giorni è passata dal sogno Triplete al rischio di una stagione da bacheca vuota e, in men che non si dica, è tornata poi nuovamente in lotta per i due obiettivi principali: Champions League e Serie A, nel secondo caso grazie ad un mezzo passo falso del Napoli in casa con il Genoa, che ha riportato così i nerazzurri a -1 a due giornate dalla fine.C’è ancora speranzaL’Inter può ancora vincere questa Serie A. Certo, è complicato, ma nel prossimo turno diversi fattori potrebbero giocare a suo favore. Partiamo dall’esterno, dunque sponda Napoli. I partenopei scossi dal pareggio in casa con il Genoa si recheranno ora a Parma, squadra a +4 sulla zona retrocessione.I crociati hanno bisogno di punti per la permanenza in A, e nell’ultima partita casalinga saranno costretti ad una prestazione d’autore per non giungere all’ultima giornata ancora in bilico. 🔗Leggi su Ilnerazzurro.it © Ilnerazzurro.it - Inter-Lazio, niente turnover per l’assalto al Napoli: in campo tutti i big

Se ne parla anche su altri siti

Marco Baroni, un altro “gol scudetto” per il Napoli - Il futuro nella Lazio deve costruirlo negli ultimi 180 minuti. Girone d’andata brillantissimo, la squadra in corsa per l’ultimo posto di Champions League. Eppure, Marco Baroni ... 🔗msn.com

Napoli - Palermo: Conte, assalto alla Coppa Italia con turnover - E' il giorno di Napoli - Palermo, sfida valevole per i sedicesimi di Coppa ... Antonio Conte pensa ad un massiccio turnover - come riporta il noto quotidiano -, che gli permetterebbe di poter ruotare ... 🔗forzapalermo.it

Conte, assalto alla vetta e al futuro: vuole restare, e il Napoli è pronto a un mercato di stelle - Sarà dura, durissima. Ma chi lo avrebbe detto un’estate fa, che alla fine solo il Napoli avrebbe tenuto testa all’Inter nella corsa scudetto? Antonio Conte ha fatto un capolavoro, al di là ... 🔗gazzetta.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Inter-Lazio 1-1 - gol di Kamada e Dumfries

Sport - Inter e Lazio pareggiano 1-1 nel match valido per la penultima giornata del campionato di Serie A.