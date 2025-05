Inter Lazio Inzaghi si ferma con il turnover? Le probabili scelte

L'Inter si prepara ad affrontare la Lazio con rinnovato slancio, dopo i successi contro Barcellona e Torino. Tuttavia, mister Inzaghi potrebbe optare per un turnover strategico. Scopriamo le probabili scelte del tecnico nerazzurro in vista di una sfida cruciale contro i biancocelesti, in un momento decisivo della stagione.

InterLazio, Inzaghi si ferma con il turnover? Le probabiliscelte in vista della gara contro i biancocelestiL’Inter ci crede. Dopo le vittorie contro il Barcellona e Torino, con il Napoli fermato clamorosamente in casa dal Genoa, i nerazzurri sono tornati prepotentemente in corsa per lo Scudetto, ora soltanto distante un puntoCome sottolinea il Corriere dello Sport, appare improbabile che Simone Inzaghi riproponga il turnover massiccio visto contro i granata anche nella sfida con la Lazio. Con il Napoli atteso da una trasferta insidiosa a Parma, squadra affamata di punti salvezza, l’Inter non può permettersi passi falsi e dovrebbe tornare a schierare gran parte dei titolari. Thuram, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Dimarco e Acerbi sono tutti pronti a riprendere il loro posto nell’undici iniziale. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Lazio, Inzaghi si ferma con il turnover? Le probabili scelte

