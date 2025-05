Inter in arrivo tre finali | previste rotazioni in vista del 31 maggio ecco cosa ha in mente Inzaghi

L'Inter si prepara a vivere un finale di stagione cruciale, con tre partite decisive all'orizzonte. Simone Inzaghi ha studiato un piano strategico che prevede rotazioni mirate, in vista del 31 maggio, per garantire il massimo rendimento della squadra. La corsa al titolo di campione d’Italia entra nella sua fase finale, e ogni scelta sarà fondamentale.

Inter, il piano di Inzaghi per il gran finale di stagione: i nerazzurri si giocano tutto nelle ultime tre partiteL'Inter è di nuovo protagonista nella lotta per il titolo di campione d'Italia. Mentre ci si avvicina alla conclusione della prima parte della stagione, la squadra si prepara anche per il Mondiale per club. In questa fase, l'Inter non deve affrontare solo una finale, ma ben tre. Due di queste saranno in campionato e una, la più attesa, sarà in Champions League. Come gestirà il tutto Inzaghi? Di seguito, l'analisi de "Il Giornale".L'ANALISI DE IL GIORNALE – «L'ovvia speranza della banda Inzaghi è che il Parma dell'ex nerazzurro Chivu renda quello che lo stesso Parma ha tolto all'Inter, cioè quei 2 punti buttati nel Taro, che di fatto oggi fanno la differenza in classifica.