Inter e Napoli stesse ambizioni ma calendari diversi | chi ha il vantaggio?

L'Inter proverà fino all'ultimo a mettere pressione al Napoli. Le ultime due giornate sembrano un vero e proprio Tetris, dove serviranno gli incastri migliori per dare una grossa chance finale all'Inter.SPRINT FINALE – L'Inter quest'anno ha disputato una stagione super da ogni punto di vista. Simone Inzaghi, nonostante i tanti infortuni, il mercato a 0 a gennaio e non aver potuto contare sempre su tutta la rosa, è riuscito a far lottare i campioni d'Italia su tutti i fronti. I nerazzurri sono fuori dalla Coppa Italia ma ancora in lotta per lo scudetto, essendo a -1 dal Napoli a due giornate dal termine della stagione. La lotta per conquistare il vertice della classifica si intreccia in maniera sistematica con gli scontri salvezza. La 37ª giornata di Serie A prevede Parma-Napoli e Inter-Lazio ma saranno fondamentali anche i risultati di Lecce-Torino, Verona-Como, Monza-Empoli e soprattutto Cagliari-Venezia.