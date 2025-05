Inter e Napoli in contemporanea | data e ora delle sfide a Lazio e Parma

Nella mattinata di oggi, martedì 13 maggio, la Lega Serie A ha comunicato gli orari delle sfide della prossima giornata. Inter e Napoli scenderanno in campo in contemporanea contro Lazio e Parma, con ben nove partite che si giocheranno domenica alle 20.45, in un weekend di grande calcio.

Nella mattinata di oggi – martedì 13 maggio – la Lega Serie A ha ufficializzato gli orari della prossima giornata di Serie A. Torna la contemporaneità tra praticamente tutte le partite, con ben 9 di queste che si disputeranno domenica sera alle ore 20.45. Unico anticipo al sabato Genoa-Atalanta, sempre previsto alle 20.45. Questo significa solo una cosa, ovvero che, come ampiamente pronosticabile e come storia e logica vogliono, Inter e Napoli saranno in campo nello stesso momento.La partita nella partitaIn contemporanea, come indicato sul sito ufficiale della Lega Serie A, Inter e Napoli scenderanno dunque in campo rispettivamente contro Lazio a San Siro e Parma al Tardini. Oltre alle loro due partite sul campo ce ne sarà anche un’altra, quella ovviamente a distanza tra loro, con almeno i tifosi allo stadio e da casa che non potranno esimersi dal buttare un occhio sull’altro campo, legando le due partite ad un unico filo. 🔗Leggi su Ilnerazzurro.it © Ilnerazzurro.it - Inter e Napoli in contemporanea: data e ora delle sfide a Lazio e Parma

