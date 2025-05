Inter dal maxi turnover al tutti dentro | con la Lazio riecco sei big – CdS

L'Inter vive un momento di svolta: da un maxi turnover al ritorno in campo delle sei stelle contro la Lazio. Mentre la Champions League si avvicina, le speranze di conquistare anche lo scudetto si riaccendono. Inzaghi prepara il rilancio con i suoi senatori, pronti a dare il massimo in questa fase cruciale della stagione.

In una settimana la vita dell’Inter è cambiata: dal rischio zero titoli, alla possibilità di vincerne clamorosamente due. Oltre alla Champions League, c’è ancora una volata scudetto tutta da decifrare. Ecco perché Inzaghi è pronto a rimettere dentro i senatori.CREDERCI – Ora sì che l’Inter ritorna a crederci. Lo vuole il momento, lo vuole la classifica di Serie A, ritornata improvvisamente a farsi ghiotta e molto appetibile. Nonostante manchino appena due giornate alla fine dei giochi. Il pari del Napoli col Genoa, arrivato dopo il successo dell’Inter B a Torino, ha riaperto la corsa scudetto, con la Beneamata passata da -3 a -1. E domenica, presumibilmente si giocherà alle 20.45 ma oggi si saprà tutto e meglio, ci saranno due sfide caldissime: il Napoli di Antonio Conte va a Parma, mentre l’Inter a San Siro ospiterà la Lazio. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, dal maxi turnover al tutti dentro: con la Lazio riecco sei big – CdS

Altre fonti ne stanno dando notizia

Torino-Inter, formazioni ufficiali. Maxi turnover per Inzaghi, c'è Correa - Torino e Inter si preparano a scendere in campo per disputare la loro 36esima giornata di Serie A. Gli uomini di Vanoli inseguono il decimo posto in classifica attualmente occupato dal Como, mentre i ... 🔗msn.com

Torino-Inter LIVE, le formazioni ufficiali: maxi-turnover di Inzaghi, dal 1' Zalewski, Correa e Taremi - Torino-Inter, 36a giornata di Serie A Torino-Inter è una sfida valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri, con il morale a mille dopo. 🔗msn.com

LIVE Alle 18 Torino-Inter: maxi turnover per Inzaghi, Vanoli con Adams dal 1' - I nerazzurri in campo dopo aver conquistato la finale di Champions. I granata arrivano dal pareggio esterno contro il Venezia Redazione1908 11 maggio 2025 (modifica il 11 maggio 2025 | 18:06) Dopo l'i ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roma, verifiche su maxi-rissa al Pincio

Carabinieri del comando provinciale di Roma e Polizia stanno svolgendo verifiche sul maxi-assembramento di centinaia di giovani per una mega rissa ieri al Pincio, pieno centro a Roma.