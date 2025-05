Inter andamento dei prestiti | Esposito a 16 novità Stankovic

L'Inter continua a offrire opportunità ai suoi talenti in prestito, con Francesco Pio Esposito che segna 16 gol in Serie B. Filip Stankovic, invece, resta tra i convocati e annuncia una novità significativa per il suo futuro. Riepiloghiamo i principali sviluppi sui prestiti dei giocatori nerazzurri nei campionati europei.

Molti giocatori di proprietà dell'Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Francesco Pio Esposito sale a 16 gol nella prima stagione in Serie B. Filip Stankovic ancora tra i convocati, con una novità importante per il suo futuro.RIEPILOGO prestiti – Poche emozioni nell'ultimo weekend per i giovani talenti dell'Inter in prestito. In Serie B si vede solo Francesco Pio Esposito, in campo dall'inizio alla fine in Spezia-Cremonese (2-3). L'attaccante classe 2005 firma il secondo gol dei liguri, salendo così a 16 reti al primo anno da professionista. In Serie A vincono tutti, a partire da Sebastiano Esposito (2-1 dell'Empoli al Parma). Assistono invece dalla panchina Tomas Palacios (con Monza già retrocesso), Filip Stankovic e Franco Carboni (2-1 cruciale del Venezia contro la Fiorentina).