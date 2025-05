Intense esplosioni dell’Etna nella notte | lo spettacolare video dell’attività stromboliana

Un'intensa attività stromboliana ha illuminato la notte attorno all'Etna, con spettacolari esplosioni che hanno regalato uno spettacolo mozzafiato. La tredicesima fase eruttiva degli ultimi mesi ha portato nuove manifestazioni dal cratere di Sud-Est, mentre l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia monitora attentamente l'evoluzione del fenomeno vulcanico.

Si è conclusa la nuova fase eruttiva dell'Etna, la tredicesima negli ultimi mesi, con il vulcano che continua ad alternare 'stop and go' nella zona sommitale. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania. Dal cratere di Sud-Est da ieri sono state presenti Intense e frequenti esplosioni – come si vede nel video – accompagnate da emissione di due piccole colate laviche dirette rispettivamente a Sud e a Est e con la presenza di una nube eruttiva che si è dispersa in direzione Est-Sud-Est e ha fatto cadere cenere lavica su Zaffarana Etnea.