Intelligenza Artificiale e 730 | oltre 15mila quesiti risolti in un solo mese con l’assistente virtuale TributIAmo di Aidr

A poco più di un mese dal lancio di TributIAmo, l’assistentevirtuale gratuito della Fondazione Aidr (www.Aidr.it) dedicato all’assistenza fiscale, ha già registrato risultati straordinari: migliaia di accessi e oltre 15.000 quesiti evasi, offrendo un concreto sostegno a cittadini, commercialisti, esperti contabili e Caf alle prese con la compilazione del modello 730 e della dichiarazione dei redditi.Lo strumento, disponibile online gratuitamente sul sito di Aidr (https:www.Aidr.itassistente-virtuale), si inserisce nel quadro della missione istituzionale della Fondazione, da sempre impegnata nella diffusione della cultura e dell’economia digitale e nella lotta al digital divide che ancora penalizza ampie fasce della popolazione italiana.Grazie all’IntelligenzaArtificiale e a un’interfaccia semplice e accessibile, l’assistentevirtuale affianca cittadini, commercialisti, esperti contabili e Caf a districarsi tra le tante e complesse normative tributarie, fornendo risposte chiare e puntuali su tematiche molto sentite: detrazioni per spese sanitarie e scolastiche; cedolare secca; agevolazioni per l’acquisto della prima casa; bonus mobili, agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, termini e modalità di presentazione del 730. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it