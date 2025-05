Intelligenza Artificiale e 730 | oltre 15 000 quesiti risolti in un solo mese con l' assistente virtuale TributIAmo di Aidr 

Dopo poco più di un mese dal lancio, TributIAmo, l'assistente virtuale gratuito della Fondazione Aidr, sta rivoluzionando l'assistenza fiscale. Con oltre 15.000 quesiti risolti e migliaia di accessi, offre supporto efficace a cittadini, commercialisti ed esperti del settore, rendendo più semplice l'approccio ai temi legati all'intelligenza artificiale e alla dichiarazione dei redditi.

A poco più di un mese dal lancio di TributIAmo, l'assistentevirtuale gratuito della Fondazione Aidr dedicato all'assistenza fiscale, ha già registrato risultati straordinari: migliaia di accessi e oltre 15.000 quesiti evasi, offrendo un concreto sostegno a cittadini, commercialisti, esperti contabili e Caf alle prese con la compilazione del modello 730 e della dichiarazione dei redditi. Lo strumento, disponibile online gratuitamente sul sito di Aidr, si inserisce nel quadro della missione istituzionale della Fondazione, da sempre impegnata nella diffusione della cultura e dell'economia digitale e nella lotta al digital divide che ancora penalizza ampie fasce della popolazione italiana. Grazie all'IntelligenzaArtificiale e a un'interfaccia semplice e accessibile, l'assistentevirtuale affianca cittadini, commercialisti, esperti contabili e Caf a districarsi tra le tante e complesse normative tributarie, fornendo risposte chiare e puntuali su tematiche molto sentite: detrazioni per spese sanitarie e scolastiche; cedolare secca; agevolazioni per l'acquisto della prima casa; bonus mobili, agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, termini e modalità di presentazione del 730. 🔗Leggi su Iltempo.it