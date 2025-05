Insulto razzista al goleador | Fatto grave tra Giovanissimi

Sabato scorso, un grave episodio di razzismo ha macchiato il finale della partita tra Giovanissimi 2010-2011 alla Castellina. Il giovane goleador, protagonista di un gol decisivo per la vittoria dei padroncini di casa, è stato vittima di insulti razzisti, sollevando giuste indignazioni e preoccupazioni sulla cultura sportiva tra i giovanissimi.

Gravissimo episodio di razzismo sabato alla Castellina, al termine della partita dei Giovanissimi 2010-2011 che, grazie a una rete piazzata in extremis, ha regalato la vittoria ai padroncini di casa. A segnare il gol decisivo nel match tra Sondrio e Cosio Valtellino, per assegnare il terzo e quarto posto in campionato, un giocatore di colore che non ha neppure potuto godersi la festa dei compagni di squadra perché, come una doccia gelata, al suo indirizzo è giunto l’Insulto più volgare e razzista possibile, pronunciato da un avversario-coetaneo del Cosio Valtellino.La reazione del giovanissimo insultato non si è fatta attendere, in un parapiglia che ha attirato l’attenzione degli spettatori, sconcertati di fronte a quella che stava per trasformarsi in rissa. In campo anche i rispettivi allenatori e accompagnatori delle due squadre, per cercare di raffreddare gli animi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Insulto razzista al goleador: "Fatto grave tra Giovanissimi"

