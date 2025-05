Instabilità diurna tra giovedì e venerdì fronte afro-mediterraneo in transito

Tra giovedì e venerdì, l'Abruzzo sarà interessato da un fronte afromediterraneo, portando instabilità diurna. Fino a mercoledì 14 maggio, i pomeriggi vedranno rovesci e temporali sulle zone interne, con attenuazione serale. Secondo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, seguiranno periodi di tempo più stabile e maggiori schiarite.

Fino a mercoledì 14 magio le condizioni sull’Abruzzo saranno caratterizzate da una frequente instabilità che si formerà di pomeriggio sulle zone interne, con rovesci e temporali in attenuazione poi in serata. Come riferisce Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com tempo più stabile e maggiori schiarite. 🔗Leggi su Ilpescara.it