Inseguendo Farage il piano immigrazione dell’inglese Starmer

Inseguendo Farage, Keir Starmer svela il suo piano per l'immigrazione, cercando di rispondere all'onda crescente del Reform UK. A soli sette giorni dall'inaspettata sconfitta del suo partito alle elezioni amministrative, Starmer tenta di riconquistare terreno affrontando uno dei temi più divisivi della politica britannica. Scopriamo le misure proposte in questo contesto teso e competitivo.

Per aspera a destra. A una settimana esatta dall’asfaltatura del suo partito da parte del Reform Uk di Farage alle ultime elezioni amministrative, Keir Starmer ha presentato ieri le 82 . InseguendoFarage, il pianoimmigrazionedell’ingleseStarmer il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Inseguendo Farage, il piano immigrazione dell’inglese Starmer

