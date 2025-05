Insegnamento dell’IA a scuola | per alcuni è uno schifo e per altri non si può insegnare all’acqua di rose

L'insegnamento dell'intelligenza artificiale nelle scuole suscita opinioni contrastanti: per alcuni è inadeguato, per altri essenziale. Questo tema è di grande rilevanza, attraversando vari ambiti della società, dall'educazione alla giustizia. Anche Leone XIV, il neo-papa, ha già espresso considerazioni su quest'argomento cruciale, evidenziando l'urgenza di un dibattito approfondito e consapevole.

Il tema dell’intelligenza artificiale è senz’altro tra quelli più sentiti dalla rete poiché interessa trasversalmente tutti gli ambiti della società: lavorativo, educativo, sanitario, giuridico, culturale e quello della sicurezza, giusto per citarne alcuni. Persino Leone XIV, il neo-papa eletto al soglio di Pietro la scorsa settimana, ha spiegato come la scelta del proprio nome sia strettamente connessa alla rivoluzione industriale dei nostri tempi e alle sfide da essa rappresentata: quella digitale e dell’intelligenza artificiale. Recentemente, la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini ha presentato un nuovo disegno di legge che propone l’introduzione dell’intelligenza artificiale nei programmi scolastici: un’ora settimanale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado con l’ausilio di esperti che affiancheranno gli insegnanti delle materie scientifiche. 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

