Inquina l' ambiente I talebani green dichiarano guerra pure al formaggio

In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito, i talebani green alzano la voce contro il formaggio. Gli ecologisti puntano il dito sul comté, etichettandolo come dannoso per l'ambiente e per gli animali. Secondo Pierre Rigaux, il consumo di questo prodotto lattiero-caseario dovrebbe essere messo in discussione.

