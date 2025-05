Innovazione EY lancia la nuova piattaforma basata su AI agente

Innovazione EY presenta la sua nuova piattaforma basata su AI agentica, un passo avanti nell'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Questo sistema avanzato analizza informazioni complesse, percepisce l'ambiente digitale e prende decisioni autonome, offrendo soluzioni strategiche per raggiungere obiettivi predefiniti e ottimizzare processi aziendali. Scopri come questa tecnologia trasformerà il panorama digitale.

(Adnkronos) – L’ultima frontiera in fatto di AI è l’AI agentica o Agenti AI, un salto evolutivo basato su sistemi avanzati che permettono di analizzare informazioni sempre più numerose e complesse, percepire l’ambiente digitale, prendere decisioni autonome per raggiungere obiettivi predefiniti, con una ridotta supervisione umana. In sintesi, si tratta di veri e propri consulenti . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

