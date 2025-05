innovazione e produzione di valore il futuro dell industria farmaceutica

“Innovazione e produzione di valore” è il titolo del convegno organizzato da Farmindustria, che si tiene oggi a Pisa, presso i Laboratori Guidotti. Dalle 10 alle 13, l’evento mira a esplorare il valore industriale e le prospettive future dell'industria farmaceutica, evidenziando l'importanza di innovazione e efficienza nella creazione di soluzioni sanitarie sostenibili.

“Innovazione e produzione di valore“, questo il titolo dell’importante convegno organizzato da Farmindustria che si svolgerà oggi a Pisa, presso i Laboratori Guidotti (via Livornese 897). Appuntamento fissato dalle 10 alle 13, con l’obiettivo di far conoscere sempre meglio il valore industriale, di Innovazione e di produzione hi-tech delle aziende del campo farmaceutico. Al centro dell’evento Laboratori Guidotti, padrone di casa, azienda che fa parte del Gruppo Menarini, presente in oltre 140 Paesi e con più di 17mila dipendenti. La sede è a Pisa, in un sito che ospita anche un avanzatissimo centro di ricerca del Gruppo e uno stabilimento di chimica fine dedicato alla produzione di principi attivi farmaceutici.La Toscana è la terza Regione per presenza farmaceutica in Italia, con 8.000 addetti diretti (più di 1. 🔗Leggi su Lanazione.it