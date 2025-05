Ingresso serale gratuito al Museo della Grafica

In occasione della Notte Europea dei Musei, sabato 17 maggio 2025, il Museo della Grafica di Pisa offre un ingresso serale gratuito, dalle 19:00 alle 23:00. Approfitta di questa straordinaria opportunità per ammirare le nostre mostre in corso, immerso in un'atmosfera suggestiva e magica. Non perdere questa occasione unica!

In occasione della Notte Europea dei Musei il MuseodellaGrafica (Comune di Pisa, Università di Pisa) sarà aperto in orario serale per poter ammirare le mostre in corso nell'atmosfera suggestiva notturna.Sabato 17 maggio 2025, ore 19:00 - 23:00Vieni a scoprire le nostre mostre in corso-. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Ingresso serale gratuito al Museo della Grafica

Cosa riportano altre fonti

Notte dei Musei, aperture serali nei siti della Grande Pompei al costo di 1 euro - Aperture serali nei siti della Grande Pompei il 17 maggio in occasione della Notte dei Musei. Il sito di Oplontis con la Villa di Poppea, le Ville San Marco e Arianna e il Museo archeologico di Stabia ... 🔗napolitoday.it

Reggia di Caserta, apertura serale a 1 euro per la Notte dei Musei - Sabato 17 maggio è la Notte europea dei Musei alla Reggia di Caserta. Il Museo del Ministero della Cultura, Sito riconosciuto Patrimonio Unesco, festeggia con ... 🔗pupia.tv

Notte Europea dei Musei 2025 a Napoli e in Campania. Musei aperti a 1 euro - Sabato 17 maggio 2025, torna l’appuntamento con la Notte Europea dei Musei, un’occasione unica per vivere il patrimonio culturale in un’atmosfera serale, intima e suggestiva. L’iniziativa, giunta alla ... 🔗napolike.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Anticipazioni Amici 20 : Chi è stato eliminato nella sesta puntata del Serale

Amici 20, la sesta puntata della Serata va in onda come di consueto sabato sera, in prima serata e ovviamente su Canale 5, ma come ogni settimana non mancano gli spoiler.