infrastrutture e strategie la ricetta di eros tetti per rilanciare l intera valle

Eros Tetti, coportavoce Regionale Europe Verde, lancia un appello per il rilancio della Valle del Serchio, sottolineando l'urgenza di interventi mirati su infrastrutture e strategie. "È una sfida imprescindibile per il ‘buon vivere’, che deve coniugare innovazione, turismo e valorizzazione del territorio," afferma, raccogliendo il pressing di molti cittadini.

"Serve un serio e autentico rilancio della Valle del Serchio, una importante sfida, non più rinviabile, del "buon vivere", tra innovazione, turismo e territorio". A dirlo, con l'eco di molti cittadini che quasi giornalmente sollecitano interventi in tal senso, è ErosTetti, coportavoce Regionale Europa Verde - Verdi, che spiega in una nota come La Valle del Serchio necessiti più che mai oggi di un piano organico di rilancio, capace di valorizzare le sue molteplici potenzialità e rispondere con coraggio alle sfide del presente. "I nostri borghi si stanno progressivamente spopolando, le attività commerciali lottano per sopravvivere e, sebbene alcune realtà industriali continuino a resistere, non possiamo più permetterci di navigare a vista, come si faceva negli anni '90 – spiega –. È necessaria una nuova visione di sviluppo, integrata e sostenibile, che punti sull'innovazione, sulla rigenerazione territoriale e su un nuovo posizionamento strategico, anche sul mercato turistico nazionale e internazionale.