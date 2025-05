Infortunio Lobotka l’esito degli esami e il possibile rientro

Stanislav Lobotka ha sostenuto esami strumentali per valutare l'infortunio subito durante la partita Napoli-Genoa. Il comunicato ufficiale fornisce aggiornamenti sull'entità del problema e prefigura un possibile rientro del centrocampista nell’ultima sfida del Campionato italiano. Ecco i dettagli sui tempi di recupero e le speranze per la sua presenza in campo.

Stanislav Lobotka si è sottoposto agli esami strumentali necessari per accertare l’entità dell’Infortunio rimediato durante Napoli-Genoa. Di seguito i possibili tempi di recupero.IL COMUNICATO – Stanislav Lobotka proverà a rientrare nell’ultima sfida del Campionato italiano che il Napoli disputerà contro il Cagliari. Le sue condizioni sono state oggetto di esami strumentali, nella giornata di oggi 13 maggio, con i quali si è accertata una realtà che il Napoli sperava di evitare in vista del finale di stagione: Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivodistorsivo alla caviglia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.Lobotka infortunato: il Napoli spera di riaverlo contro il CagliariLA SITUAZIONE – Lobotka salterà certamente la prossima sfida contro il Parma, in programma domenica 18 maggio alle ore 20:45. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Infortunio Lobotka, l’esito degli esami e il possibile rientro

