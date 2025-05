Infortunio Lobotka il comunicato della Ssc Napoli

La SSC Napoli ha comunicato ufficialmente l'infortunio di Stanislav Lobotka. Il centrocampista è uscito dal campo durante il match contro il Genoa allo stadio Maradona a causa di un problema alla caviglia. I dettagli sull'entità dell'infortunio e i tempi di recupero saranno resi noti nei prossimi giorni.

Il comunicato del Napoli sull'Infortunio di Lobotka. Stanislav Lobotka, centrocampista partenopeo, uscito anzitempo per un problema alla caviglia nel match contro il Genoa al Maradona.

