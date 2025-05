Infortunio Lobotka brutte notizie per il giocatore del Napoli! Arriva il comunicato UFFICIALE

Brutte notizie per il Napoli: Stanislav Lobotka ha riportato un infortunio e il club ha rilasciato un comunicato ufficiale sulle sue condizioni. I tifosi attendono con ansia aggiornamenti sul recupero del centrocampista, fondamentale per le strategie della squadra. Ecco le informazioni dettagliate contenute nel comunicato ufficiale.

InfortunioLobotka, novità importante sulle condizioni del giocatore del Napoli. Arriva il comunicatoUFFICIALE sull’azzurro Attraverso il proprio sito UFFICIALE, il giocatore del NapoliLobotka ha avuto delle novità per quanto riguarda il suo Infortunio. Ecco il comunicatoUFFICIALE. IL comunicato – Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Lobotka, brutte notizie per il giocatore del Napoli! Arriva il comunicato UFFICIALE

