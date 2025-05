Infortunio Koopmeiners | novità importanti verso Juve Udinese Può tornare in campo? Ecco come sta il centrocampista olandese

Teun Koopmeiners potrebbe tornare in campo per la sfida di domenica tra Juventus e Udinese. Dopo l'infortunio, ci sono aggiornamenti positivi sul centrocampista olandese. Scopriamo le ultime notizie e come sta procedendo il suo recupero, mentre la Juve si prepara alla partita in programma all'Allianz Stadium.

di Marco BaridonInfortunioKoopmeiners: Ecco gli aggiornamenti versoJuveUdinese. Torna a disposizione? come sta il centrocampistaolandeseJuve in campo questa mattina alla Continassa per iniziare a preparare la partita di domenica alle 20.45 contro l’Udinese all’Allianz Stadium. Tra le novità che riguardano la situazione infortunati, spicca quella relativa a Teun Koopmeiners.come appreso da , il centrocampistaolandese ha lavorato ancora in maniera differenziata oggi al JTC. Koop è ancora out per l’infiammazione al tendine d’Achille da circa un mese e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente per capire se tornerà a disposizione nel match con i friulani. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com