Infortunio Koopmeiners l’olandese recupera per Juve Udinese? Alla Continassa aumentano le speranze ma… I dettagli sulle sue condizioni

Teun Koopmeiners potrebbe essere pronto per il match tra Juventus e Udinese, con la speranza di un recupero che si fa più concreta. Tuttavia, restano da chiarire alcuni dettagli sulle sue condizioni. Ecco le ultime novità che riguardano il centrocampista olandese secondo il Corriere dello Sport.

Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Teun Koopmeiners. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista olandese, ai box da un mese, è segnalato in crescita. C'è la speranza di vederlo, almeno nei convocati, per la prossima sfida della Juve contro l'Udinese che sarà importantissima in ottica qualificazione Alla prossima Champions League. L'auspicio, dalle parti della Continassa, è che in questa settimana Koopmeiners possa confermare questi progrressi.

