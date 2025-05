Infortunio Kelly | l’inglese ‘tappa’ l’emergenza difensiva con l’Udinese? Le condizioni del calciatore della Juventus dopo l’ultimo allenamento

L'infortunio di Kelly preoccupa la Juventus in vista della sfida contro l'Udinese. Dopo l'ultimo allenamento, emergono novità sulle condizioni del difensore bianconero, con la speranza di una sua disponibilità per il match. Il team si è riunito questa mattina alla Continassa per intensificare la preparazione all'importante partita di domenica.

di Marco BaridonInfortunioKelly: il difensore bianconero torna per Juve Udinese? Ecco le sue condizioni ad oggi. Novità dopo l’allenamento al JTCJuve che è scesa in campo questa mattina alla Continassa per iniziare a preparare la partita di domenica alle 20.45 contro l’Udinese all’Allianz Stadium dopo i due giorni liberi concessi da Igor Tudor. Tra le novità che riguardano la situazione infortunati, ce n’è una relativa a Lloyd Kelly.Come riportato da , il difensore ha continuato nel lavoro differenziato oggi al JTC. Kelly ha saltato le gare con Bologna e Lazio a causa di una lesione di basso grado del bicipite femorale e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente per capire se tornerà a disposizione nel match con i friulani. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Kelly: l’inglese ‘tappa’ l’emergenza difensiva con l’Udinese? Le condizioni del calciatore della Juventus dopo l’ultimo allenamento

Potrebbe interessarti su Zazoom

Coronavirus, Carlo Conti no sta bene : peggiorano le sue condizioni

Carlo Conti, risultato positivo al coronavirus il 28 ottobre, non ? pi? asintomatico: "Adesso i sintomi ci sono tutti, anche troppi".