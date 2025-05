Infortunio Gatti | allenamento differenziato questa mattina al JTC Ma per l’emergenza difensiva in Juve Udinese… Cosa succede

Questa mattina, la Juventus ha ripreso gli allenamenti al JTC, ma l'emergenza nella difesa si fa sentire dopo l'infortunio di Gatti avvenuto durante la partita contro la Lazio. Di Marco Baridon analizza la situazione e fornisce gli ultimi aggiornamenti sullo stato del difensore in vista della sfida contro l'Udinese.

di Marco BaridonInfortunioGatti: ecco gli ultimi aggiornamenti verso Juve Udinese. Come sta il difensore dopo l’ingresso in campo contro la Lazio.Juve che è tornata in campo questamattina alla Continassa dopo i due giorni liberi concessi da Tudor per cominciare a preparare la partita di domenica alle 20.45 contro l’Udinese all’Allianz Stadium. Tra gli aggiornamenti che riguardano la situazione infortunati, ce n’è uno riguardante Federico Gatti.Come appreso da , il difensore ha svolto un lavoro differenziato oggi al JTC. Gatti è tornato in campo – stringendo i denti – nel finale di partita contro la Lazio dopo aver smaltito la frattura composta della diafisi del perone sinistro: per questo motivo, vista anche l’emergenzadifensiva contro l’Udinese, dovrebbe toccare a lui dal primo minuto nella linea a tre. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Gatti: allenamento differenziato questa mattina al JTC. Ma per l’emergenza difensiva in Juve Udinese… Cosa succede

