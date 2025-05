Infortunio Cambiaso | speranze di rivederlo in Juve Udinese? Quali sono le sue condizioni ad oggi I dettagli dopo l’allenamento al JTC

In vista della partita contro l'Udinese, le condizioni di Andrea Cambiaso destano curiosità tra i tifosi. Dopo l’allenamento al JTC, si fanno strada le speranze di vederlo in campo. Ecco gli aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche e le prospettive per il match di domenica.

di Marco BaridonInfortunioCambiaso: ci sonosperanze di rivederlo in JuveUdinese? Ecco le sue condizioni ad oggi. Novità dopol’allenamento al JTCJuve in campo questa mattina alla Continassa per iniziare a preparare la partita di domenica alle 20.45 contro l’Udinese all’Allianz Stadium. Tra le novità che riguardano la situazione infortunati, ce n’è una relativa ad Andrea Cambiaso.Secondo quanto appreso da , il terzino ha continuato nel lavoro differenziato oggi al JTC. Cambiaso ha saltato la partita con la Lazio a causa di un’elongazione del retto femorale della coscia sinistra e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente per capire se tornerà a disposizione nel match con i friulani. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso: speranze di rivederlo in Juve Udinese? Quali sono le sue condizioni ad oggi. I dettagli dopo l’allenamento al JTC

