Infiorata di Scarperia

Ritorna l'INFIORATA di Scarperia, l’evento primaverile imperdibile del Mugello! Domenica 25 maggio, il suggestivo centro storico, uno dei Borghi più belli d’Italia, si trasformerà in un'opera d'arte a cielo aperto grazie a una miriade di petali colorati. Non perdere questa straordinaria celebrazione di colori e tradizioni nella sua 44ª edizione!

