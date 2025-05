Infinito Leopardi un recital dedicato al poeta italiano al PalabancaEventi

Un viaggio nell'universo poetico di Giacomo Leopardi, lunedì 19 maggio alle ore 18 al PalabancaEventi di via Mazzini. Il recital "Infinito" vedrà protagonisti Mino Manni e Marta Ossoli, accompagnati da melodie di pianoforte e violino. Un evento imperdibile per gli amanti della poesia e della musica. Ingresso...

Lunedì 19 maggio alle ore 18 al PalabancaEventi di via Mazzini il recitaldedicato al celebre poetaitaliano Giacomo Leopardi.Voci recitanti: Mino Manni e Marta Ossoli;Canto: Marta Ossoli;Pianoforte: Angela Lazzaroni;Violino: Camilla Squassina;Regia: Mino Manni.Ingresso. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - "Infinito Leopardi", un recital dedicato al poeta italiano al PalabancaEventi

Le notizie più recenti da fonti esterne

Un medaglione dedicato a Leopardi - Il presidente del Cnsl, Fabio Corvatta, ha accolto con riconoscenza il gesto riconoscendo quanto sia forte e sentito il ricordo leopardiano tra i contemporanei: "Il potere di Giacomo Leopardi è ... 🔗ilrestodelcarlino.it

L'infinito di Leopardi: un viaggio tra immaginazione e realtà - Leopardi esplora l'infinito oltre la siepe, immaginandolo come sovrumano e senza limiti temporali o spaziali. La mente umana, essendo finita, fatica a comprendere appieno l'infinito, portando a un ... 🔗skuola.net

Leopardi, Giacomo - L'Infinito: analisi e parafrasi - Leopardi, in "L'infinito", esplora il contrasto tra finito e infinito, utilizzando una siepe come metafora di limite e opportunità per l'immaginazione. L'immaginazione del poeta supera il limite ... 🔗skuola.net

Potrebbe interessarti su Zazoom

Oggi è il Carbonara Day, il giorno dedicato al piatto più amato dagli italiani, anche in tempi di pandemia

Nonostante il periodo di grande difficoltà che tutti stiamo vivendo, la maggior parte dei consumatori sta provando a trasformarlo in un’opportunità di crescita e arricchimento.