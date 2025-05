INFINITA PAOLINI! Supera Shnaider con una rimonta inverosimile e conquista una storica semifinale agli Internazionali d’Italia!

Jasmine Paolini compie un’impresa straordinaria agli Internazionali d’Italia, superando la russa Diana Shnaider con una rimonta da brividi. La tennista toscana conquista così una storica semifinale, regalando emozioni uniche e un viaggio ricco di adrenalina sulle montagne russe di questo prestigioso torneo. Un traguardo che segna un momento indimenticabile nella storia del tennis italiano.

Un viaggio da sogno sulle montagne russe. Jasmine PAOLINI si regala una giornata memorabile agliInternazionalid’Italia, conquistando una semifinalestorica per il tennis italiano, dopo aver battuto con una rimonta incredibile la russa Diana Shnaider. La numero cinque del mondo si è imposta in tre set con il punteggio di 6-7 6-4 6-2 dopo due ore e venticinque minuti di gioco. PAOLINI riporta l’Italia in semifinale al Foro Italico dopo l’ultima volta datata 2014, quando a centrare questo traguardo era stata la sua amica e compagna di doppio Sara Errani. Adesso affronterà la vincente del quarto di finale tra l’ucraina Elina Svitolina e l’americana Peyton Stearns.Una partita folle, con continui e clamorosi ribaltamenti nel punteggio. PAOLINI ha vinto il 56% dei punti quando ha servito la prima contro il 53% dell’avversaria. 🔗Leggi su Oasport.it