Inferno in galleria maxi incidente | a bordo mamma di 22 anni e figlia di 2

Una mattinata drammatica ha colpito l'Autostrada A10 "Concessioni del Tirreno", dove un maxi incidente ha paralizzato il traffico in entrambe le direzioni. La tragedia si è consumata all'interno della galleria Aprosio, coinvolgendo una mamma di 22 anni e la sua bimba di 2 anni, mentre numerosi altri veicoli sono stati coinvolti nel tamponamento.

Mattinata drammatica sull’Autostrada A10 “Concessioni del Tirreno”, dove un grave incidente ha paralizzato completamente il traffico in entrambe le direzioni. Un maxi tamponamento avvenuto all’interno della galleria Aprosio, al chilometro 148+490 tra Ventimiglia e Bordighera, ha coinvolto numerosi veicoli, seminando caos e paura tra gli automobilisti in transito. Erano da poco passate le 10 di martedì 13 maggio quando si è verificato il violento impatto.>> “Pronti a entrare con la forza”. È guerra, l’annuncio choc: operazioni militari già iniziateSecondo una prima ricostruzione, nel sinistro sono rimasti coinvolti almeno cinque mezzi: un camion, un furgone e tre auto. L’urto, particolarmente violento, ha reso necessari immediati soccorsi. Sul posto sono giunti in pochi minuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia, insieme al personale sanitario del 118, impegnati nelle complesse operazioni di assistenza ai feriti e di messa in sicurezza della galleria. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inferno A12, due incidenti: motociclista muore a 22 anni. Poi uno scontro in galleria: otto feriti, tra cui un bambino - Il secondo grave incidente è avvenuto al km 72,700 nella galleria Madonna del Poggio tra Carrodano e Brugnato in direzione sud. Tre le auto coinvolte e otto feriti, di cui quattro in gravi ... 🔗lanazione.it

Inferno in galleria, auto si schianta contro un camion fermo per un guasto: due morti - Un auto che finisce contro un camion, fermo in galleria per un guasto, e si accartoccia diventando una trappola mortale per il guidatore e il passeggero. È questa la dinamica dell’incidente accaduto ... 🔗itacanotizie.it

Inferno in galleria, auto contro camion: due morti - Il mezzo pesante era fermo per un'avaria quando è avvenuto l'impatto con una Citroen Berlingo. Le vittime erano a bordo della vettura ... 🔗today.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roma, verifiche su maxi-rissa al Pincio

Carabinieri del comando provinciale di Roma e Polizia stanno svolgendo verifiche sul maxi-assembramento di centinaia di giovani per una mega rissa ieri al Pincio, pieno centro a Roma.