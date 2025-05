Infermieri sono 3500 in provincia | Stop alle aggressioni e cambiamento profondo per attrarre i giovani

In Emilia-Romagna, un forte impegno delle amministrazioni di Forlì e Cesena mira a combattere le aggressioni contro gli infermieri, professionisti essenziali e sempre più in numero a 3500 nella provincia. Urgono cambiamenti profondi per attrarre i giovani verso questa professione, garantendo sicurezza e supporto a chi opera nell'assistenza sanitaria.

"Un segnale forte e chiaro arriva dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e dalle amministrazioni comunali di Forlì e Cesena: mettere in campo azioni concrete per prevenire e contrastare il fenomeno, purtroppo in crescita, delle aggressioni ai danni del personale sanitario, in particolare. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Infermieri, sono 3500 in provincia: "Stop alle aggressioni e cambiamento profondo per attrarre i giovani"

Comunicato stampa del Nursing Up, Sindacato Infermieri Italiani - Numeri importanti, dati significativi che emergono gi? in queste prime ore di protesta, che testimoniano non solo la massiccia adesione degli infermieri italiani allo sciopero che ha avuto inizio questa mattina e perdurer? fino alle 7 di domani, ma soprattutto l?evolversi di uno stato d?animo che racconta la rabbia, lo stress, l?insoddisfazione per le richieste che da tempo immemore non vengono ascoltate da un Governo ?cieco e sordo?, ma soprattutto, mai come ora, anche la legittima paura, quella del confronto diretto con la morte.