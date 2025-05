Infermieri italiani pochi e sottopagati | ne mancano 65mila e chi è in servizio vuole lasciare il lavoro

In Italia, la professione infermieristica è in crisi: mancano 65.000 professionisti e i pochi rimasti affrontano turni estenuanti, salari insoddisfacenti e aggressioni nel loro ambiente di lavoro. Questa situazione, sempre più insostenibile, spinge molti infermieri a considerare di abbandonare il settore, creando un circolo vizioso che minaccia la qualità dell'assistenza sanitaria nel Paese.

pochi e mal retribuiti, sottoposti a turni di lavoro estenuanti e spesso vittime di aggressioni in corsia: è così che oggi, in Italia, gli Infermieri sono sempre meno. Ne mancano65mila. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Infermieri italiani, pochi e sottopagati: ne mancano 65mila, e chi è in servizio vuole lasciare il lavoro

Ne parlano su altre fonti

Pochi e sottopagati, in Italia mancano 65mila infermieri - ROMA Apprezzati dai cittadini e sempre più spesso laureati, gli infermieri chiedono buste paga adeguate e ruoli dirigenziali. Ma la realtà del loro lavoro è fatta ancora di turni massacranti, bassi st ... 🔗corrieredellacalabria.it

Infermieri, pochi e mal pagati. I dati resi noti nella giornata internazionale - In Sicilia - più che nel resto d'Italia - sono pochi e mal pagati. Gli infermieri sono professionisti fondamentali per l'assistenza negli ospedali, nelle case di cura, nelle strutture pubbliche e ... 🔗rainews.it

Gli infermieri in Italia sono pagati poco: sono gli stipendi più bassi d’Europa - “Lo stipendio medio di un infermiere italiano è di 32.400 euro lordi l’anno, a fronte di una media europea che supera i 39.800 euro”. Il dato emerge dal primo Rapporto sulle Professioni Infermieristic ... 🔗altovicentinonline.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sciopero infermieri : previste almeno un milione e mezzo di prestazioni in meno da Nord a Sud

Comunicato stampa del Nursing Up, Sindacato Infermieri Italiani - Numeri importanti, dati significativi che emergono gi? in queste prime ore di protesta, che testimoniano non solo la massiccia adesione degli infermieri italiani allo sciopero che ha avuto inizio questa mattina e perdurer? fino alle 7 di domani, ma soprattutto l?evolversi di uno stato d?animo che racconta la rabbia, lo stress, l?insoddisfazione per le richieste che da tempo immemore non vengono ascoltate da un Governo ?cieco e sordo?, ma soprattutto, mai come ora, anche la legittima paura, quella del confronto diretto con la morte.