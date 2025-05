Indossando s' impara dibattito su ambiente e moda sostenibile

"Indossando s'impara" è il titolo del secondo incontro de La Casa Baratta, un'iniziativa della Casa delle Donne di Firenze per esplorare il legame tra ambiente e moda sostenibile. Venerdì 16 maggio, ci riuniremo per discutere di sostenibilità, economia circolare e strumenti per un futuro più consapevole. Unisciti a noi per apprendere e confrontarti su questi temi fondamentali.

"Indossando s'impara": è questo il titolo del secondo appuntamento de La Casa Baratta, ciclo pensato dall? attivist? della Casa delle Donne a Firenze per parlare di ambiente, strumenti di sostenibilità, economia circolare e modasostenibile. Nell'incontro del prossimo venerdì 16 maggio, dalle ore.

