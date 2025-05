Indonesia migliaia di lanterne volanti illuminate nel cielo per celebrare il Vesak

In Indonesia, il Vesak Day è stato festeggiato in modo spettacolare con migliaia di lanterne volanti illuminate nel cielo. Al tempio di Borobudur, il più grande al mondo, centinaia di migliaia di buddisti e visitatori si sono riuniti per onorare questa importante ricorrenza, creando un'atmosfera magica e suggestiva.

I buddisti Indonesiani hanno liberato migliaia di lanternevolanti nel cielo per celebrare il Vesak Day al tempio di Borobudur. Decine di migliaia di buddisti e visitatori provenienti da tutta l'Indonesia e da altri Paesi hanno affollato il tempio buddista più grande del mondo per celebrare il Giorno Santo buddista. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Indonesia, migliaia di lanterne volanti illuminate nel cielo per celebrare il Vesak

