INDIRE | pronti 19mila posti per la specializzazione sul sostegno entro il 2025

L'INDIRE annuncia l'assegnazione di 19mila posti per la specializzazione sul sostegno entro il 2025. Il presidente Francesco Manfredi delinea un programma formativo per triennalisti e titolati esteri, articolato in due sessioni quadrimestrali, prevalentemente online e riconosciuto dal Ministero, che mira a potenziare le competenze dei docenti di sostegno.

Il presidente di INDIRE Francesco Manfredi annuncia: “pronti a formare circa 19mila docenti di sostegnoentro dicembre 2025”. I percorsi, rivolti a triennalisti e titolati esteri, si svolgeranno in due sessioni quadrimestrali e saranno in gran parte online. Riconosciuti dal Ministero, rientrano nel piano per coprire i posti vacanti con personale qualificato. Obiettivo 19mila docenti . INDIRE: pronti19milaposti per la specializzazione sul sostegnoentro il 2025 Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

