India e Pakistan | conflitto sospeso ma niente pace

Nel delicato equilibrio tra India e Pakistan, il conflitto rimane sospeso, ma la pace è lontana. Con l'operazione Sindoor, il governo indiano annuncia una linea dura contro il terrorismo, promettendo vendetta in caso di attacchi. La tensione continua a imperversare, rendendo questa l'ennesima manifestazione di una nuova normalità instabile.

«Questa è la nuova normalità. L’operazione Sindoor è la nostra nuova politica contro il terrorismo. Se ci sarà un attacco contro l’India, noi risponderemo. Non faremo differenza tra il governo . India e Pakistan: conflittosospeso ma nientepace il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - India e Pakistan: conflitto sospeso ma niente pace

Su questo argomento da altre fonti

India-Pakistan, il conflitto pericoloso che va subito disinnescato - La speranza che il 2025, dopo le turbolenze geopolitiche degli ultimi periodi, potesse essere l’anno della pace almeno in Ucraina o a Gaza è andata delusa. Le armi non solo non ... 🔗ilmattino.it

Tra Pakistan e India è cessate il fuoco, ma le armi non tacciono - Filmate diverse violazioni. Entrambi i paesi rivendicano la vittoria e Trump annuncia l’intesa come un suo successo ... 🔗repubblica.it

India-Pakistan, prima notte di calma dopo le violazioni del cessate il fuoco mediato dagli Usa - I Paesi sono stati coinvolti in uno dei più gravi scontri degli ultimi decenni dopo che l'India ha colpito obiettivi in Pakistan la scorsa settimana, in seguito al massacro di 26 turisti indiani nella ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Pakistan : violentata e uccisa a 4 anni

Una bambina di 4 anni è stata violentata e uccisa in un distretto della provincia Pakistana di Khyber Pakhtunkhwa.