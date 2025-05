Indennità di direzione fissa DSGA facenti funzione | i pagamenti mensili spettano alla Ragioneria Territoriale

L'indennità di direzione fissa per i DSGA facenti funzione è oggetto di chiarimenti specifici da parte della Direzione generale per l’edilizia scolastica e le risorse del Ministero dell’Istruzione. La nota ufficiale del 12 maggio 2025 stabilisce che i pagamenti mensili competono alla ragioneria territoriale per gli Assistenti Amministrativi in posti vacanti.

La direzione generale per l'edilizia scolastica e le risorse del Ministero dell'Istruzione hanno chiarito con una nota ufficiale del 12 maggio 2025 che l'Indennità di direzione parte fissa per gli Assistenti Amministrativi facentifunzione (FF) di DSGA su posti vacanti eo disponibili deve essere corrisposta mensilmente dalle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS).

